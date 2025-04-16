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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра здравоохранения Калининградской области

Экс-замминистра здравоохранения Калининградской области взяли под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области по делу о мошенничестве, мера действует до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2020 году главный врач городской детской поликлиники оформила чиновницу на должность педиатра, хотя та не выполняла обязанности. Это позволило подозреваемой незаконно получать зарплату и премии до мая 2024 года. Ущерб учреждению превысил 1 млн рублей.

«Главная врач поликлиники признала вину. Ей запретили определенные действия на время следствия», — уточнили в ведомстве.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

О задержании Берездовец стало известно 16 апреля.

Бывший заместитель министра здравоохранения и главврач детской поликлиники обвиняются в мошенничестве на миллион рублей. По версии следствия, в 2020 году главврач фиктивно оформила на должность педиатра замминистра здравоохранения Калининградской области.

До этого заместителя министра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемая, которая в период с 2021 по 2024 годы являлась главным врачом городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей.

Ранее главу района Ярославской области задержали за превышение полномочий.

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