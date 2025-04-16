Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде задержали бывшую замминистра здравоохранения

В Калининграде задержали бывшую замминистра здравоохранения Берездовец
close
VK

В Калининграде задержали бывшую замминистра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец сроком на 48 часов. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источник.

«Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении Наталии Берездовец под стражу», — рассказал он.

Отмечается, что речь идет об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок в Городской детской поликлинике.

В феврале сообщалось, что заместителя министра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемая, которая в период с 2021 по 2024 годы являлась главным врачом городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами