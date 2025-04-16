В Калининграде задержали бывшую замминистра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец сроком на 48 часов. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источник.

«Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении Наталии Берездовец под стражу», — рассказал он.

Отмечается, что речь идет об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок в Городской детской поликлинике.

В феврале сообщалось, что заместителя министра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемая, которая в период с 2021 по 2024 годы являлась главным врачом городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области.