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В Удмуртии замминистра здравоохранения задержали по делу о взятке

В Удмуртии чиновницу задержали по делу о получении взятки в 1,3 млн рублей
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СУ СК РФ по УР

Заместителя министра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Имя чиновницы не приводится, известно лишь, что это женщина.

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СК РФ по региону по материалам ФСБ РФ возбудил уголовное дело в отношении замминистра.

По данным следствия, обвиняемая, которая в период с 2021 по 2024 годы являлась главным врачом городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей.

По факту посредничества во взяточничестве также возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней посредницы — знакомой чиновницы. Фигурантки задержаны, им предъявлено обвинение.

Накануне сообщалось, что в Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина по подозрению в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что в Брянской области бывшего депутата будут судить за хищение денег бойцов СВО.

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