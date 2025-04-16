ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Пятигорске

ФСБ задержала выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, он признал, что понимает, за что был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная служба безопасности также опубликовала видео задержания. На кадрах показано, как задержанный готовится к преступлению, в том числе примеривается к канистре в хозяйственном магазине. Затем демонстрируется момент его задержания сотрудниками ФСБ в жилом помещении.

«За что задержан, знаешь?» — задал вопрос задержанному сотрудник ФСБ. В ответ раздалось короткое утвердительное мычание.

Как сообщили в ФСБ, по месту проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что злоумышленник провел разведку местности и приобрел материалы для создания взрывных устройств. По информации ведомства, после проведения теракта преступник собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Кроме того, в Луганской народной республике задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, готовил покушение на депутата парламента региона после прохождения специального обучения на подконтрольной Киеву территории.

Ранее появилось видео задержания украинского агента в ЛНР.