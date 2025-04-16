Появилось видео задержания предполагаемого украинского агента в ЛНР

Управление ФСБ по ЛНР распространило видео задержания местного жителя, который, как утверждается, собирался устроить теракт против депутата Народного совета республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. <...> По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — сообщили силовики.

По оперативным данным, подозреваемый вступил в переписку с иностранными спецслужбами, а также прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности — ему также вменяется создание нескольких тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Также Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанным в Первоуральске россиянином, которого, по версии следствия, завербовала Украина. В заключительной части ролика мужчина рассказывает, что в интернете познакомился с человеком по имени Антон, который, как выяснилось, проживает на Украине.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.