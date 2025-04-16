ФСБ предотвратила теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске

ФСБ пресекла теракт в Пятигорске, его готовил уроженец Центральной Азии

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Пятигорске, задержав уроженца Центральной Азии, связанного с международной террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

При обыске у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления зажигательных устройств.

По данным ЦОС ФСБ, злоумышленник провел разведку местности и приобрел материалы для создания взрывных устройств. После атаки он намеревался присоединиться к боевым действиям в Сирии. Правоохранители задержали его в ходе оперативных мероприятий, предотвратив реализацию планов.

«Террорист намеревался совершить теракцию в одном из досуговых центров. После этого он собирался выехать за рубеж», — пояснили в спецслужбе.

16 апреля в ЛНР задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, готовил покушение на депутата парламента республики после прохождения специального обучения на подконтрольной Киеву территории.

Ранее в Уфе арестовали жителя Башкирии, собиравшегося воевать за ВСУ.