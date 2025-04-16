На жителя Луганска завели дело о подготовке покушения на депутата

В ЛНР задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, готовил покушение на депутата парламента республики после прохождения специального обучения на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проукраинской позиции и вышел на некоторого там куратора с той стороны, и мы начали общение, договорились о встрече», — признался задержанный во время допроса.

Луганчанин рассказал, что выехал в один из городов на Украине, где лично познакомился с куратором и обговорил с ним все детали покушения на депутата. Мужчина прошел обучение минно-взрывному делу, а также тренировался стрелять, подрывать, пользоваться пластитом, минами и разными боевыми вещами. За это ему платили деньги.

После обучения предполагаемый агент Украины подписал бумаги о конфиденциальном сотрудничестве. По его словам, он понимал, что имеет дело с главным управлением разведки Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, прохождении обучения в целях осуществления теракта, приготовлении теракта, приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств.

До этого суд в Челябинске до 11 мая заключил под стражу украинского агента, который собирался отправить бомбы участникам специальной военной операции.

13 марта сотрудники ФСБ в аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, которые были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Они предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Все посылки были уничтожены.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.