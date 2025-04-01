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В Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома

360.ru: три автомобиля сгорели на парковке у жилого дома в Москве
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360.ru

В Восточном административном округе Москвы во дворе жилого дома загорелись три автомобиля. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел во дворе дома на Измайловском шоссе в районе Соколиная Гора. Изначально загорелась одна машина, местные жители слышали хлопки. После этого огонь перекинулся на автомобили, которые были припаркованы рядом, а также на стоящее рядом дерево.

На место прибыли сотрудники МЧС, им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и потушить пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возникновения пожара выясняются.

29 марта Telegrаm-канал SHOT писал, что в центре Москвы сгорел автомобиль Aurus Senat за 30 млн рублей. Отмечалось, что инцидент произошел на улице Сретенка. По предварительной версии, загорелся двигатель автомобиля. Очевидцы вызвали спасателей.

В октябре 2024 года в Москве в результате пожара в премиум-автосервисе пострадали три человека, огонь охватил автомастерскую на 2-м Силикатном проезде. Пламя перекинулось на переходную галерею и заблокировало двух женщин-кассирш, которые находились в соседнем строении, они получили ожоги. Также из-за возгорания пострадал еще один сотрудник автосервиса.

Ранее сообщалось, что сразу семь Tesla сгорели на парковке автосалона в Германии.

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