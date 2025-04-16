Детский сад в Самарской области эвакуируют из-за пожара

В Самарской области более 300 человек эвакуировали из детского сада из-за пожара

В Волжском районе Самарской области из детского сада эвакуировали 336 человек из-за пожара. В микрорайоне Южный город-2 загорелся камыш и другая сухая растительность, сообщает МЧС региона в своем Telegram-канале.

«‎Площадь активного горения составляет 0,1 га. Из-за сильного задымления эвакуированы 336 человек из детского сада, расположенного рядом», — говорится в сообщении.

На месте работают более 50 сотрудников и 16 единиц техники, группировка наращивается, уточнили в ведомстве.

По данным портала 63.ru, на место ЧП прибыл глава Волжского района Александр Шарков. По его словам, власти Самарской области были готовы к возгоранию. По данным портала, огонь уже идет на спад. Стихия уничтожила множество ящериц и насекомых, пишет издание.

8 апреля в Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. По данным МЧС, инцидент произошел на Береговой улице. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м.

Ранее в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.