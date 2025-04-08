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В Чите загорелись постройки и сухая трава

МЧС: пожарные тушат горящую траву и постройки в Чите на площади 1,8 тыс. кв. м
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МЧС России

В Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства инцидент произошел на Береговой улице. Предварительно, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Пожар локализован, а открытое горение уже ликвидировали.

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложняет штормовой ветер до 30 м/с. С огнем борются 60 человек и 12 единиц техники.

В этот день в Алтайском крае на Семинском перевале загорелись торговые павильоны. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы газовых баллонов. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 11:20 по местному времени спасатели локализовали возгорание.

До этого сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Власиха в Московской области. В материале отмечается, что в помещении находились как минимум четыре человека. Их спасти не удалось. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. По информации журналистов, всего из дома были эвакуированы 15 взрослых и пять детей. Семь граждан не смогли покинуть здание самостоятельно, поэтому им понадобилась помощь спасателей.

Ранее в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.

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