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В Петербурге обновился температурный рекорд, державшийся более 100 лет

Синоптик Колесов: в Петербурге 16 апреля стало самым теплым за последние 105 лет
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Алексей Даничев/РИА Новости

Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до +22°С. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге +22,2°С», – написал он.

За день до этого синоптик сообщал о том, что температурный рекорд 16 апреля может быть побит. Он напомнил, что в 1920 году в Северной столице были зафиксированы аномально высокие +21,9°С. Теперь рекорд официально побит.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что погода в центре европейской части России скоро станет июньской. В конце недели будет +20...+25°C.

8 января температурный рекорд был побит сразу в десяти городах России, а именно в Рязани, Орле, Липецке, Курске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске. В тот день рекордный показатель мог быть достигнут и в Москве, однако воздух прогрелся до +4,6°С при рекорде в 5,1°С.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде.

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