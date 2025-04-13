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Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за тумана
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там отмечается, что уровень опасности будет повышенным с 21:00 13 апреля до 09:00 14 апреля из-за того, что в отдельных районах Подмосковья ночью и утром ожидается туман, сопровождающийся ухудшением видимости до 300 м. Кроме того, до утра понедельника на дорогах области будет гололедица.

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать и в Брянской и Тамбовской областях. А во Владимирской, Калужской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях ожидается гололедица.

На этом фоне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве снежный покров растает через 48 часов из-за наступающего аномального тепла. По его словам, к концу следующей недели воздух может прогреться до + 22°C.

Ранее китайцев легче 50 кг попросили не выходить на улицу.

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