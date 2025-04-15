В Гидрометцентре рассказали о грядущем потеплении в центре европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России достигнет июньских значений. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в апреле до сих пор не установилась апрельская погода. Единственным днем, который соответствовал климатической норме, был 14 апреля.

Ученный напомнил, что в первые дни апреля в центре европейской части страны установилась теплая погода, соответствовавшая началу мая, затем температура снизилась до мартовских значений.

Вильфанд уточнил, что во вторник температура воздуха снова будет соответствовать майской, а в среду — июньской. В конце недели будет +20...+25°C.

К потеплению приведут солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде.