В казанском метро девушка упала на пути

В метро Казани на станции «Суконная слобода» молодая женщина упала под поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

По словам очевидцев, машинист успел заметить ее и вовремя затормозил. Женщину достали на платформу. Сообщается, что она кричала.

8 апреля сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга человек упал на рельсы. Инцидент произошел на фиолетовой ветке. Спустя несколько минут пассажира подняли на платформу, он выжил, но о травмах, его состоянии и других деталях информация не уточняется. Ситуация повлияла на график поездов. По данным организации, станцию «Старая деревня» закрыли на вход. Помимо этого, поезда курсировали от станции «Шушары» (конечной) только до «Чкаловской». Спустя чуть менее 20 минут после инцидента движение поездов возобновили. Подобный случай произошел в метро Петербурга в январе текущего года, на станции «Проспект Ветеранов».

Ранее в Москве мальчик упал на пути в метро и угодил под поезд.