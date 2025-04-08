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В метро Петербурга на рельсы упал человек

В Петербурге спасли упавшего на рельсы пассажира метро
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Анатолий Медведь/РИА Новости

В метро Петербурга человек упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена города.

Инцидент произошел на фиолетовой ветке. Спустя несколько минут пассажира подняли на платформу, он выжил, но о травмах, его состоянии и других деталях информация не уточняется.

Ситуация повлияла на график поездов. По данным организации, станцию «Старая деревня» закрыли на вход. Помимо этого, поезда курсировали от станции «Шушары» (конечной) только до «Чкаловской».

Спустя чуть менее 20 минут после инцидента движение поездов возобновили, сейчас они курсируют в обычном режиме. Станция «Старая деревня» также работает по графику.

Подобный случай произошел в метро Петербурга в январе текущего года, на станции «Проспект Ветеранов». Пассажир упал на рельсы, но сотрудники оперативно подняли его, он выжил. Спустя несколько минут станция вернулась к обычному режиму работы.

Ранее в Москве мальчик упал на пути в метро и угодил под поезд.

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