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В метро Петербурга спасли человека, упавшего под колеса поезда

В Петербурге человек упал на рельсы в метро
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Игорь Руссак/РИА «Новости»

В Петербурге человек оказался на рельсах в метро. Об этом сообщает метрополитен города в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Проспект Ветеранов». Ситуация повлияла на движение поездов. Составы следовали от «Девяткино» до «Автово».

Пассажира подняли с рельсов, он жив, но о состоянии пострадавшего, травмах и других обстоятельствах не сообщается. Спустя несколько минут после произошедшего поезда стали курсировать в обычном режиме.

Как сообщает 78.ru, человек оказался под составом. На место направили аварийные бригады. После аварии «Проспект Ветеранов» временно закрыли на вход.

До этого в Казани под колеса поезда в метро попал подросток. Молодой человек соскользнул на рельсы прямо перед составом, поэтому серьезно пострадал. На кадрах с места инцидента видно, что кофта школьника пропиталась кровью.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в метро Петербурга спасли девушку, упавшую под состав.

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