В АТОР подсчитали стоимость туров в Турцию

АТОР: 10-дневный отдых в отеле 4* в Турции в июне обойдется минимум в 145 тыс. руб

Стоимость туров «все включено» в Турцию с покупкой в апреле на июнь осталась для российских туристов на уровне 2024 года, сообщили в пресс-службе Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

В ассоциации назвали вторую половину апреля кратковременным «окном» для очень выгодной покупки летних туров. Причиной снижения цен назвали укрепляющийся рубль и традиционные акции у туроператоров.

Как уточнили в АТОР, туры на 10-дневный отдых «все включено» в сети отелей 4–5* с покупкой в апреле и заездом 11 июня год назад в среднем продавались всего на 4,2% дешевле, чем в этом году (на 15 апреля 2024 года евро торговался по 100,07 рубля, на 15 апреля нынешнего года — 93,65 рубля).

Так, отдых в отеле 4* на Анталийском побережье обойдется в указанный период от 145 до 190 тысяч рублей (в марте — 150–180 тысяч рублей), отели с бюджетными 5* — 150–225 тысяч рублей (в марте — 140–220 тысяч рублей), гостиницы с уверенными 5* — 227–320 тысяч рублей («все включено»/ультра все включено»). В марте такой 10-дневный тур продавали по цене от 230 до 335 тысяч рублей.

На прошлой неделе вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что туры на поездки за границу подорожают до 20% в перспективе полутора — двух месяцев.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на поездки весной и летом.