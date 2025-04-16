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Мосгорсуд утвердил 8-летний срок треш-блогеру Шпаку за фейки о ВС РФ

РИА: Мосгорсуд утвердил 8-летний приговор блогеру Шпаку за фейки об армии
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sashashpakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Александру Шпаку, осужденному заочно на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Шпака Александра Константиновича без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — сказали агентству в суде.

В январе 2024 года суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти.

В августе прошлого года сообщалось, что Шпак поджег свой российский паспорт. Telegram-канал Mash опубликовал ролик, в котором Шпак подтерся документом и начал его поджигать. Как отмечал Mash, блогер сжигал паспорт под гимн Украины. На бодибилдера возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

В сентябре того же года прокурор запросил для Шпака 8,5 года колонии.

Ранее Шпака потребовали признать иноагентом.

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