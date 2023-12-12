Блогера Шпака потребовали признать иноагентом

sashashpakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активисты потребовали признать блогера Александра Шпака иностранным агентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, с заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

Они заявили, что 44-летний фрик-блогер регулярно оскорбляет в социальных сетях военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует спецоперацию России на Украине.

Александр Шпак после начала спецоперации уехал в Турцию. На него уже составлено 7 протоколов, общая сумма штрафов по которым составила примерно 300 тысяч рублей.

Шпак обрел известность из-за своей необычной внешности. Для такого результата мужчина перенес множество пластических операций, а также покрыл большую часть своего тела татуировками.

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