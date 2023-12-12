Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогера Шпака потребовали признать иноагентом

Активисты потребовали признать блогера Шпака иноагентом

close
100%
sashashpakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активисты потребовали признать блогера Александра Шпака иностранным агентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, с заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

Они заявили, что 44-летний фрик-блогер регулярно оскорбляет в социальных сетях военнослужащих ВС РФ, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует спецоперацию России на Украине.

Александр Шпак после начала спецоперации уехал в Турцию. На него уже составлено 7 протоколов, общая сумма штрафов по которым составила примерно 300 тысяч рублей.

Шпак обрел известность из-за своей необычной внешности. Для такого результата мужчина перенес множество пластических операций, а также покрыл большую часть своего тела татуировками.

Ранее Анна Седокова отменила концерт из-за болезни.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами