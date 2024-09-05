Для сжегшего паспорт РФ блогера запросили 8,5 года по делу о фейках

Прокурор требует приговорить блогера и культуриста Александра Шпака к восьми с половиной годам заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу суд признать виновным Шпака А. К. по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы заочно», — сказал гособвинитель.

22 августа сообщалось, что Шпак поджег свой российский паспорт. Telegram-канал Mash опубликовал ролик, в котором Шпак подтерся документом и начал его поджигать. Как отмечал Mash, блогер сжигал паспорт под гимн Украины. На бодибилдера возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

В январе суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

Ранее Шпака потребовали признать иноагентом.