Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области задержали фигурантов по делу миндортранса

ФСБ задержала еще двух фигурантов по делу челябинского миндортранса
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области задержаны по делу о незаконном присвоении средств. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, задержания прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева.

«Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева», — говорится в сообщении.

Кроме того, был задержан экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. По месту работы и жительства фигурантов дела проведены обыски.

19 февраля сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на этом посту Дмитрия Микулика. Они проходят по уголовному делу о растрате.

Недавно директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток свыше 50 млн рублей. В данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Татарстане по делу о взятке задержали главу поселка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами