В Челябинской области задержали фигурантов по делу миндортранса

ФСБ задержала еще двух фигурантов по делу челябинского миндортранса

Двое сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области задержаны по делу о незаконном присвоении средств. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, задержания прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении министра Алексея Нечаева.

«Задержаны первый замначальника правового управления Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева», — говорится в сообщении.

Кроме того, был задержан экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. По месту работы и жительства фигурантов дела проведены обыски.

19 февраля сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на этом посту Дмитрия Микулика. Они проходят по уголовному делу о растрате.

Недавно директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток свыше 50 млн рублей. В данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Татарстане по делу о взятке задержали главу поселка.