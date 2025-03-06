В Татарстане по делу о взятке задержали главу поселка

В Татарстане по делу о взятке задержали главу Камских Полян Салахутдинова

В Татарстане задержали главу поселка городского типа Камские Поляны Рината Салахутдинова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Отмечается, что в конце 2024 года Салахутдинов получил новый iPhone за покровительство одной из коммерческих компаний. Общая сумма взятки составила порядка 120 тысяч рублей.

По уголовному делу также задержан человек, который мог дать эту взятку. По данным издания, речь идет о главе управляющей компании «Наш дом Камские Поляны» Екатерине Медниковой. Посредником в передаче взятки стал директор муниципального предприятия «Водоканал» Денис Леушин.

Камские Поляны расположены в Нижнекамском районе Татарстана. Ринат Салахутдинов возглавляет поселок с сентября 2020 года.

До этого сообщалось, что масштабная коррупционная схема раскрыта в одном из ключевых медицинских учреждений Минобороны РФ в Краснодаре. По данным следствия, руководство 419-го военного госпиталя совместно с посредниками за взятки оформляло фиктивные диагнозы, помогая военным избежать службы или получить незаконные выплаты. В деле фигурируют 12 человек, включая высокопоставленных сотрудников госпиталя и офицеров.

Ранее Путин заявил о необходимости пресекать хищения в сфере обороны.