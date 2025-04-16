В Белоруссии задержали нарушителей с аэростатом и газовыми баллонами

В Белоруссии задержали двух граждан с аэростатом и 24 газовыми баллонами

Белорусские пограничники задержали в Гродненской области двух граждан республики с 24 газовыми баллонами и аэростатическим шаром. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусский государственный пограничный комитет.

Отмечается, что 15 апреля военнослужащие Гродненской пограничной группы задержали двух граждан Белоруссии, которые находились в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. У них были найдены 24 газовых баллона и аэростатический шар, предметы изъяты, проводится разбирательство.

В госпогранкомитете напомнили, что с апреля прошлого года в стране запрещены ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотных летающих аппаратов.

В конце марта сообщалось, что в Белоруссии в одном из пустых вагонов поезда, который прибыл из Литвы, обнаружили американца, нарушившего государственную границу. Задержанный Антон Росс признался, что сделал это, потому что когда-то бывал в Белоруссии и ему там понравилось.

Ранее на белорусско-польской границе задержали мужчину, который вез в Россию 580 кг взрывчатки.