На территории Белоруссии задержали нелегально пересекшего госграницу иностранца

Таможенники в Белоруссии в одном из пустых вагонов поезда, который прибыл из Литвы, обнаружили американца, нарушившего государственную границу. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

«На железнодорожной станции «Молодечно» минские таможенники выявили нарушителя границы. 27-летний гражданин Соединенных Штатов перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением «Кена-Молодечно», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчину оперативно задержали. Нарушителя передали органам пограничной службы для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось о 13-летнем подростке, который сбежал в Россию, незаконно перейдя границу с Финляндией. Согласно данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, на которые ссылается финский портал Yle, мальчик нелегально пересек границу 31 января в районе города Иматра. Факт незаконного пересечения границы был зафиксирован пограничниками. Министерство иностранных дел Финляндии отказалось комментировать ситуацию в разговоре с финскими журналистами. Власти республики обратились к России с просьбой вернуть мальчика на свою территорию.

Ранее мать нашла депортированного из США сына среди заключенных в сальвадорской тюрьме.