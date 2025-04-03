Американец, нелегально въехавший в Белоруссию, объяснил свой поступок

Гражданин США Антон Росс, задержанный ночью 31 марта за нелегальное пересечение границы Белоруссии, рассказал о желании посетить республику. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Американец рассказал, что стремился попасть в Белоруссию, потому что ранее ему понравилось в стране. Он заявил, что не является американским военным, сбежавшим с учений в Литве. Его задержание совпало со временем, когда в Литве велись поиски пропавших военных США.

«Так получилось, что у меня тяжело с документами, и я в отчаянии этой последней попыткой попытался добраться к вам сюда. Я был когда-то в Белоруссии, мне очень понравилось», — сказал Росс.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем.

В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным литовского военного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

Газета The New York Times со ссылкой на источники выяснила, что военных попросили достать армейскую машину из болота. Но солдаты, возможно, съехали с дороги в глубокое болото и попали в ловушку внутри техники.

Ранее на территории Белоруссии задержали нелегально пересекшего госграницу иностранца.