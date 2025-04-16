Роспотребнадзор отреагировал на данные о содержании наркотика в популярном препарате для похудения

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для похудения «Молекула»

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» из-за данных, что он содержит сибутрамин. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре рассказали, что подготовили в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие эту информацию.

До этого газета «Известия» писала, что отдала на анализ препараты «Молекула» и «Молекула плюс», ставшие популярными у подростков благодаря TikTok. Исследование показало, что они содержат наркотическое вещество сибутрамин.

В начале апреля газета «Ведомости» писала, что Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 млрд рублей. Эндокринолог Ирина Русс рассказывала «Газете.Ru», что препарат от диабета «Оземпик», помогающий также быстро похудеть, и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии.

Ранее был назван препарат для похудения, сохраняющий эффект до трех лет.