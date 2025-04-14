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Назван препарат для похудения, сохраняющий эффект до трех лет

The Guardian: вещество тирзепатид предотвратило набор веса в течение 36 месяцев
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Shutterstock

Новые данные международного исследования SURMOUNT-1 показали, что препарат тирзепатид не только помогает снижать вес, но и удерживает результат в течение трех лет. Результаты представят на Европейском конгрессе по ожирению в мае 2025 года, сообщает газета The Guardian.

Тирзепатид производится американской фармацевтической компанией Eli Lilly под коммерческим наименованием Mounjaro. Средство представляет собой аналог гормонов GPL-1 и GIP. Оно подавляет аппетит, замедляет опорожнение желудка и улучшает чувствительность к инсулину.

В 179-недельном эксперименте SURMOUNT-1 задействовали 700 человек с ожирением или избыточным весом. Они получали тирзепатид в виде инъекций раз в неделю.

Согласно результатам, участники теряли вес в соответствии с одним из трех шаблонов: стабильное, среднее или быстрое похудение. Окончательное снижение массы тела для этих групп составило 9,2%, 20,2% и 30,8% соответственно, при этом каждая группа охватывала около трети испытуемых.

Ученые заявили, что 70% участников сохранили эффект, набрав менее 5% от утраченного веса.

Несмотря на общую успешность лечения, часть пациентов все же начала набирать вес после двух лет терапии. Кроме того, проведенное исследование финансировалось производителем тирзепатида Eli Lilly.

Ранее около сотни британцев ушли из жизни после приема инъекций для похудения.

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