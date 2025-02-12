Описано условие, при котором Оземпик и его аналоги могут привести к слепоте

Оземпик и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Русс.

Семаглутид, к которому относится Оземпик и его аналоги, например, Семавик – это прежде всего медицинский препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он приводит к снижению аппетита и, как следствие, потере веса, из-за чего его стали принимать в косметологических целях без показаний врача.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за применения Оземпика люди начали слепнуть.

«Первоначально при исследовании препарата были выявлены состояния, при которых его использование нежелательно. Одно из противопоказаний – это диабетическая ретинопатия. Это заболевание связано с поражением сетчатки, из-за которого снижается острота зрения. В рамках изучения взаимосвязи Оземпика и его аналогов и диабетической ретинопатии было проведено двухлетнее исследование, которое подтвердило прогрессирование этого заболевания глаз из-за приема препарата», – объяснила специалист.

Но, по ее словам, негативное влияние на глаза возможно только в случае наличия диабетической ретинопатии в анамнезе пациента, негативных побочных эффектов на зрение у пациентов без диабетической ретинопатии выявлено не было.

«В любом случае, в инструкции к препарату есть точная информация о всех возможных осложнениях и врач, который назначает лечение, знает о них. Но из-за повышенного внимания к препаратам такого типа как средству для снижения веса их начали использовать сами пациенты без назначения врача и рекомендовать нутрициологи без медицинского образования и без предварительного обследования человека», – заключила доктор.

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