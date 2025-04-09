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В России вырос спрос на аналоги «Оземпика»

«Ведомости»: Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
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Shutterstock

Государственные закупки аналогов препарата «Оземпик» в 2024 году достигли 2,3 миллиарда рублей, что соответствует реальным потребностям российских пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поисково-аналитическую систему по управлению тендерами «Тендерплан».

В публикации отмечается, что госзакупки препаратов, которые содержат семаглутид, известный под брендом «Оземпик», в 2024 году в России выросли на 28%.

До этого управление по противодействию киберпреступности МВД России заявило, что киберпреступники развернули масштабную кампанию по созданию поддельных интернет-ресурсов, торгующих запрещенными препаратами для снижения веса «Оземпик» и «Мунджаро».

Официальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены с 2023 года, а «Мунджаро» вообще не имеет регистрации и запрещен к использованию на территории страны.

До этого эндокринолог Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что «Оземпик» и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии.

Ранее сообщалось, что аналог «Оземпика» продают в России под видом косметики.

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