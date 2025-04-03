Жителя Алтайского края осудили за госизмену

В Алтайском крае суд приговорил мужчину к 12 годам за перевод денег ВСУ

В Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчине также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Жителя Бийска признали виновным в том, что он сам решил финансировать деятельность Вооруженных сил Украины, направленную против безопасности РФ. Деньги он перевел ВСУ, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина получил 19 лет за госизмену и изготовление взрывчатки.

Суд установил, что пару лет назад фигурант связался с сотрудниками Главного управления разведки Украины и выполнял для них задания по дестабилизации общественно-политической обстановки и устрашения населения на территории города Воронежа, а также Курской и Белгородской областей.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.