Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Ярославле

Ограничения на полеты воздушных судов, которые ввели утром 16 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10:37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении.

Ограничения вводились в аэропортах для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого ограничения на полеты вводились в московских аэропортах Жуковский и Домодедово из-за налета украинских беспилотников на столицу России. Воздушные гавани на время прекратили прием и отправку авиарейсов.

Если при задержке рейса пассажиры столкнулись с каким-либо ущербом, то они могут потребовать от авиакомпании компенсировать потери и снизить стоимость билета. По словам заслуженного адвоката России Павла Герасимова, согласно международным правилам, тариф компенсационных выплат за один час задержки составляет €40, а максимальный размер — €400.

Ранее в Минобороны сообщили, что в регионах за ночь уничтожили более 20 вражеских беспилотников.