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В регионах за ночь уничтожили более 20 вражеских беспилотников

Силы ПВО России сбили за ночь 26 украинских беспилотников
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Alina Smutko/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над регионами РФ 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что девять БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Воронежской областью, восемь — над территорией Белгородской области. Также четыре вражеских дрона удалось ликвидировать в Курской области, по два — над Липецкой областью и Крымом, еще один — в Московском регионе.

15 апреля Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Вооруженных силах России сообщил о предотвращении прорыва бойцов ВСУ в Белгородскую область.

Аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону села Демидовка. Российские военные нанесли массовые удары артиллерией и FPV-дронами по личному составу украинской армии, а также транспорту. В результате было ликвидировано около 50 военных ВСУ, инженерная машина и две бронемашины.

Ранее ВСУ атаковали Курск дронами с поражающими элементами.

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