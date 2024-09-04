Россиянам объяснили, как взыскать с авиакомпании компенсацию за задержку рейса

Если при задержке авиарейса пассажиры столкнулись с ущербом, то они могут потребовать от авиакомпании компенсировать потери и снизить стоимость перевозок, рассказал заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По международным правилам, тариф компенсационных выплат за один час задержки составляет 40 евро, а максимальный размер – 400 евро, рассказал он Общественной Службе Новостей.

Если пассажиры не дождались своего рейса и купили билеты на другой самолет, то перевозчик должен компенсировать их стоимость, отметил Герасимов.

Своды правил касательно авиаперелетов есть как российские, так и международные. Вторые регламентируются Монреальской конвенцией, по которой предусмотрены тарифы в 40 евро за час. Однако если речь идет о спорах о перелетах из России, то даже если виновата иностранная компания, рассматривать их будут в рамках российского права. Для поучения компенсации по Монреальской конвенции необходимо лишь направить в авиакомпанию соответствующее требование.

А вот в российском законодательстве из международной практики взяли правила по предоставлению питания и гостиниц пассажирам задержанного рейса, а вот компенсацию не прописали, отметил Герасимов. Однако требовать компенсацию российские пассажиры имеют право по закону о щите прав потребителей. Правда, для этого придется подтвердить фактические финансовые потери, связанные с задержкой рейса. Для этого нужно сначала направить в авиакомпанию досудебную претензию с требованием компенсации ущерба, а в случае, если это не сработает, обратиться в суд.

Также эксперт напомнил, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от перевозки или потребовать вдвое снизить стоимость билетов.

Ранее сообщалось, что более 150 туристов застряли во Внуково почти на сутки без воды и еды.