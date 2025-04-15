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Турэксперт раскрыл, как внезапные заморозки в Турции повлияют на россиян

Турэксперт Арутюнов: заморозки в Турции не снизят число российских туристов
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Umit Bektas/Reuters

На Турцию обрушились самые сильные за последние три десятка лет заморозки, температура воздуха опустилась до 15 градусов мороза. Однако туристов из России это не напугает, особенно с учетом того, что хороший альтернатив этому направлению у жителей на сегодня нет, заявил 360.ru гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт напомнил, что с внезапной непогодой недавно столкнулись и жители центральной части России, во многих городах неожиданно выпал снег. На этом фоне не стоит ждать, что турецкое похолодание сильно напугает туристов, считает он.

«У нас после изменений погоды на позапрошлой неделе, кажется, вряд ли кого-то испугают заморозки, потому что это уже предвестник лета», — подчеркнул Арутюнов.

У россиян нет альтернативы недорогому летнему отдыху в Турции с прямым перелетом, поэтому интерес к этому направлению будет сохраняться, заключил он.

Напомним, на днях глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что в последние дни в стране фиксируются рекордно низкие температуры за последние десять лет. По его словам, температура воздуха в Турции 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град. Последний раз такие заморозки наблюдались в стране в 2014 году.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какую погоду принесет в Россию воздух из Турции.

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