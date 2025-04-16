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Землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на филиппинском острове Минданао
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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Филиппинах на острове Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 104 км к юго-западу от города Коронадала, где проживают 125 тыс. человек, а также в 40 км к юго-западу от Майтума, население которого насчитывает более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне американские ученые из Технологического университета Джорджии получили первые результаты исследования мощного землетрясения, случившегося в Мьянме и Таиланде 28 марта 2025 года. Катастрофа унесла не менее 5000 жизней.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вдоль 400-километрового разлома Сагайн — ключевой тектонической структуры на границе Индийской и Евразийской плит. По данным Геологической службы США, это один из крупнейших поверхностных разрывов, зафиксированных в современной истории. Последнее сейсмособытие такой силы (7+) случилось здесь в 1839 году.

Ранее в сети появилось видео, как слоны окружили детенышей во время землетрясения.

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