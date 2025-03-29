Ученые назвали причины тысяч человеческих жертв при землетрясении в Мьянме

Разрушительное землетрясение в Мьянме в пятницу, 28 марта, могло стать самым сильным в стране за последние 75 лет, а моделирование стихийных бедствий предполагает, что количество жертв в десятки раз превышает официальные данные. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно автоматическим оценкам Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,7 к северо-западу от города Сагайн в центральной части страны получило красный уровень опасности из-за количества жертв и экономических потерь, связанных с подземными толчками.

Власти Мьянмы заявили утром 29 марта, что катастрофа унесла более 1000 жизней, и более 2000 получили ранения.

Однако анализ Геологической службы США показал, что вероятность того, что число возможных жертв составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек, составляет 35%.

По словам эксперта по тектонике из Имперского колледжа Лондона Ребекки Белл, что катастрофа произошла из-за поперечного сдвига разлома Сагайн, где сталкиваются Индийская и Зондская тектонические плиты.

Эпицентр располагался всего в 10 километрах под землей, и это позволила разрушительной энергии достигнуть поверхности с максимальной силой.

Землетрясение пришлось на густонаселенные районы с жилыми зданиями, возведенными без антисейсмической защиты — их доля в зоне бедствия достигла 85%.

По словам сейсмолога Британской геологической службы Брайана Бапти, за последнее столетие в Мьянме произошло более 14 землетрясений магнитудой 6 и выше, включая землетрясение магнитудой 6,8 недалеко от города Мандалай в 1956 году. Однако до последних нескольких десятилетий страна не имела современной инфраструктуры с плотной многоэтажной застройкой.

От недавнего землетрясения также пострадал граничащий с Мьянмой Таиланд, где жертвами бедствия стали не менее 10 человек, и еще около 20 получили ранения.

Ранее сейсмолог дал прогноз по ситуации с землетрясением в Мьянме и Таиланде.