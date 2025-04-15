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Ученые раскрыли неожиданные детали о сейсмической катастрофе в Мьянме

SSA: землетрясение в Мьянме и Таиланде вызвал суперсдвиг разлома Сайган
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Reuters

Американские ученые из Технологического университета Джорджии получили первые результаты исследования мощного землетрясения, случившегося в Мьянме и Таиланде 28 марта 2025 года. Катастрофа унесла не менее 5000 жизней. Доклад представили на ежегодном собрании Сейсмологического общества Америки (SSA).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вдоль 400-километрового разлома Сагайн — ключевой тектонической структуры на границе Индийской и Евразийской плит. По данным Геологической службы США, это один из крупнейших поверхностных разрывов, зафиксированных в современной истории.

«Разлом начал рваться медленно, но затем перешел в «суперсдвиговый» режим, распространяясь быстрее скорости звука. Это вызвало цепную реакцию — активизацию сейсмической активности в Таиланде и китайских провинциях Юньнань и Гуандун», — объяснил Чжиган Пэн из Технологического института Джорджии.

Хотя разлом Сагайн регулярно производит землетрясения магнитудой 6+, последнее событие такой силы (7+) произошло здесь в 1839 году. Японские специалисты, изучающие регион с 2014 года, предупреждают: города Сагайн и Янгон остаются в зоне повышенной опасности.

Землетрясение стало тревожным напоминанием о хрупкости инфраструктуры перед лицом природных катастроф и необходимости международного сотрудничества в сейсмическом прогнозировании.

Ранее ученые назвали причину большого количества жертв при землетрясении в Мьянме.

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