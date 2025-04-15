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Украинские военные более 50 раз за день атаковали дома мирных граждан Брянской области

Богомаз: ВСУ 53 раза атаковали Брянскую область, в Хоромном сгорели 20 домов
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день совершили 53 атаки на Брянскую область. Об этом сообщил Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, только в селе Хоромное Климовского района сгорело 20 домов в результате атак украинских дронов-камикадзе. Также вражеские беспилотники сбросили взрывные устройства в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново. Там были повреждены жилые дома, отметил глава области.

«Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!», — написал Богомаз.

Сегодня губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли из минометов село Зерново в Суземском районе Брянской области. В результате обстрела были повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики, две из которых пришлись на Брянскую область. В результате первого удара была отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». При второй атаке перестала работать высоковольтная линия, из-за чего жители Севского района остались без света.

Ранее в Совете Федерации пригрозили наказанием Украине за преступления против мирных людей.

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