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ВСУ обстреляли ангары предприятия в Брянской области

Богомаз: атака ВСУ повредила ангары сельхозпредприятия в селе Зерново
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военные обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате минометного обстрела ВСУ повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия <...>. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Чуть ранее над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики.

По информации ведомства, украинские войска совершили две атаки на Брянскую область. В результате первого удара была отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». При второй атаке перестала работать высоковольтная линия, из-за чего жители Севского района остались без света.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

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