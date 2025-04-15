МВД поможет с гражданством повару из Германии, с которым поговорил Путин

МВД России поможет получить российское гражданство повару Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она подчеркнула, что ее коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области окажут необходимое содействие в получении гражданства Житникову.

Представитель ведомства отметила, что в настоящий момент гражданин Германии зарегистрирован на территории Пермского края. Она рассказала, что Житников женат на гражданке России, у них в семье двое детей.

Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России, добавила Волк.

15 апреля президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в поселок Доброград во Владимирской области.

Гражданин ФРГ попросил главу государства помочь с получением российского гражданства. В ответ Путин пообещал решить вопрос, говорится в сообщении.

Ранее Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ.