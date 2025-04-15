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Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим в Россию

Путин пообщался на немецком с гражданином ФРГ, переехавшим в поселок Доброград

Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в поселок Доброград во Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Гражданин ФРГ попросил главу государства помочь с получением российского гражданства. В ответ Путин пообещал решить вопрос, говорится в сообщении.

Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ во вторник также отметил, что работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах в данный момент идет активно.

Кроме того, Путин заявил о наличии рисков торможения строительства жилья в РФ. По его словам, в целом по стране уже свыше 2 тысяч проектов в сфере жилищного строительства реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев.

Ранее Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в РФ.

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