Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку информации в WhatsApp

Российский суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных гражданина через WhatsApp. Об этом РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре.

В публикации отмечается, что банк признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ «Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин».

Кредитная организация была оштрафована на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через иностранный мессенджер, подчеркнули в ведомстве.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Он, в частности, предусматривает запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Также, согласно поправкам, банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.

26 марта Госдума приняла в окончательном чтении (во втором и третьем) законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер.

Одна из них предполагает запрет госорганам, банкам и крупным цифровым платформам (с аудиторией более 500 тысяч пользователей в день) использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами.

Законопроект будет направлен в Совет Федерации, а затем президенту для подписания. Вступление в силу большинства положений запланировано на 1 июня.

Ранее московский суд оштрафовал Tik Tok.