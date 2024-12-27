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Московский суд оштрафовал Tik Tok

Московский суд оштрафовал Tik Tok на 3 млн рублей
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Московский суд привлек компанию Tik Tok Pte. Ltd к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Tik Tok Pte. Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — сказано в сообщении.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей.

До этого сенатор Артем Шейкин также говорил, что доступ к мессенджеру WhatsApp может быть ограничен в России в 2025 году в случае, если руководство не будет соблюдать требования российского законодательства. Сенатор обратил внимание на то, что иностранным компаниям важно понимать необходимость исполнения законодательства РФ при осуществлении деятельности на территории страны. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что предположения в СМИ о возможной блокировке мессенджера WhatsApp являются слухами.

Ранее в России ограничили доступ к Viber.

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