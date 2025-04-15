В Харькове вынесли приговор подростку, выстрелившему в мать и брата из гранатомета

На Украине подросток, ранивший родных из гранатомета, получил три года условно

На Украине к трем годам лишения свободы условно приговорили подростка, который принес в дом гранатомет и случайно ранил из него мать и брата. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По данным издания, летом прошлого года подросток нашел в парке в Харькове гранатомет и принес оружие домой. Вечером он фотографировал его на балконе и случайно выстрелил. Мать мальчика получила тяжелые травмы, брат — повреждения средней степени тяжести. Сообщается, что стрелок сам вызвал скорую помощь.

В ноябре прошлого года в Верховной раде сообщили, что граждане Украины могут использовать найденное и задекларированное оружие. Уточняется, что украинцы могут пускать оружие в действие в случае необходимости для отражения атак на охраняемые военные объекты или предотвращения действий лиц, причастных к вооруженной агрессии.

В начале специальной военной операции жителям Украины начали бесконтрольно раздавать огнестрельное оружие. Только в Киеве гражданскому населению выдали более 300 тысяч единиц оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это может стать причиной неуправляемого хаоса в стране.

Ранее в Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов нашли оружие США и Швеции.