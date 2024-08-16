В Курской области на месте ликвидации украинских диверсантов нашли оружие США и Швеции

На месте ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курской области нашли пулемет и автоматы производства США и Швеции. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

Российские морские пехотинцы в ночь на 16 августа уничтожили украинскую ДРГ у населенного пункта Кремяное. Источник агентства уточнял, что противник использовал в том числе стрелковое оружие производства стран НАТО.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры удара по пусковой установки РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

По данным ведомства, из этой системы велись обстрелы Курской области. В министерстве также заявляли, что ВСУ за сутки потеряли до 340 бойцов в Курской области.

Сражения в Курской области начались утром 6 августа, когда солдаты ВСУ пересекли границу и предприняли попытку прорваться вглубь региона. 12 августа временно исполняющий обязанности главы российского субъекта Алексей Смирнов сообщал, что под контролем украинских бойцов оказались 28 населенных пунктов.

Ранее эксперты объяснили, можно ли считать атаку на Курск пересечением «красных линий».