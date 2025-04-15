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В Киеве закрасили граффити, посвященное рэперу Noize MC

В Киеве за день закрасили граффити в честь российского рэпера Noize MC

В центре Киева за день закрасили граффити, посвященное российскому рэперу Ивану Алексееву (признан в РФ иностранным агентом), известному под творческим псевдонимом Noize MC. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В своих социальных сетях музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что на Почтовой площади появилось граффити, посвященное выходу его нового альбома. После этого в комментариях к ролику появились комментарии о том, что артистам из России не место на Украине.

Позже в сети появились кадры, где граффити закрасили надписью «геть русню», что в переводе на русский означает «прочь русских».

9 апреля стало известно, что музыкант Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) оспорит свою вину в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. По данным ТАСС, суд назначил судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Алексеева на 15 апреля.

До этого Таганский суд Москвы в четвертый раз оштрафовал Алексеева за нарушение закона об иноагентах.

После начала спецоперации России на Украине музыкант уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее суд в Москве отменил штраф Даниле Поперечному (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию армии.

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