Noize MC в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы в четвертый раз оштрафовал рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) — настоящее имя) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Алексеева признали виновным в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом). Артисту назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

В ноябре 2024-го артист обжаловал штраф за дискредитацию Вооруженных сил России в 50 тысяч рублей.

К ответственности Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.