В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ

Жительница города Шебекино в Белгородской области пострадала во время атаки вражеского FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино под ударом ВСУ. Ранен мирный житель», — написал глава Белгородской области.

По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортирует женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

Гладков добавил, что после взрыва украинского дрона осколками также повредило автобус.

До этого в Белгородской области заметили рекордное количество тяжелых БПЛА «Баба-яга». По словам источника в группировке войск «Север», противник нарастил число дронов в регионе в несколько раз. Несмотря на это, российские военные успешно справляются с атаками беспилотников, уничтожая их зенитным огнем и ударами FPV-дронов.

Ранее военкор сообщил, что Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области.