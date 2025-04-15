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Хинштейн обвинил ВСУ в беспрецедентной жестокости после атаки на Курск

Хинштейн сообщил, что 24 многоквартирных дома пострадали при атаке БПЛА на Курск

Атака украинских дронов на Курск представляет собой беспрецедентное с точки зрения жестокости преступление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, опубликовавший видеообращение в своем Telegram-канале.

«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало девять человек», — сказал чиновник.

По его словам, шестерым раненым потребовалась госпитализация.

Хинштейн добавил, что в результате атаки в городе были повреждены 24 многоквартирных жилых дома. При этом три здания получили достаточно серьезный урон.

«[На местах] работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов», — уточнил врио губернатора.

Курск подвергся массированной атаке украинских дронов в ночь на 15 апреля. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в небе над регионом были уничтожены 109 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 человек. Одного из них — женщину 1940 года рождения — спасти не удалось.

Ранее в Курской области заявили о повреждении машин скорой помощи при ударах ВСУ по административному центру.

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Атаки на Курскую область
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