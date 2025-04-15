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Убитым в ингушском Экажево оказался сын бывшего главы села

Сына экс-главы Экажево застрелили возле детского сада, куда он приехал за семьей
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Global Look Press

Мужчиной, которого расстреляли в Экажево Назрановского муниципального района Ингушетии, оказался сын экс-главы села Мустафа Кациев. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, нападение произошло возле детского сада, куда Кациев приехал за семьей. На записи с камеры наблюдения видно, как один из нападавших ударил мужчину, после чего к конфликту присоединились другие мужчины. Кациев достал оружие и попытался оказать сопротивление, однако, как пишет 112, один из нападавших открыл огонь. Кациев уклонился от автомобиля, двигавшегося в его сторону, но в этот момент получил смертельные ранения от выстрелов из другого автомобиля.

По предварительным данным 112, причиной убийства стал земельный конфликт между семьями Кациевых и Гагиевых.

Накануне вечером СУ СК РФ по республике сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 35-летнего мужчины. В ведомстве уточнили, что в потерпевшего выстрелили не менее пяти раз, после чего он скончался по дороге в больницу. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Ранее на Кубани неизвестный в костюме химзащиты расстрелял бизнесмена.

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